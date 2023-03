Il sindaco Daniel Siccardi svolgerà i lavori socialmente utili... in Comune

Confermata la messa in prova per estinguere il reato: il sindaco Daniel Siccardi svolgerà lavori socialmente utili... in Comune. Il primo cittadino di Ornago per 8 mesi dovrà lavorare gratuitamente alla digitalizzazione di pratiche municipali.

Otto mesi di messa in prova

Otto mesi di lavori socialmente utili per estinguere il reato di "simulazione di reato". Nella giornata di ieri, mercoledì 22 marzo 2023, il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta di Daniel Siccardi di estinguere così il reato di cui era accusato, ossia di essersi autoinviato una serie di messaggi minatori nei primi mesi del 2021. Una denuncia che aveva sollevato la solidarietà di tutti i sindaci del Vimercatese, ma che nel giro di poche settimane aveva preso una piega clamorosa: Siccardi, infatti, era passato da vittima a imputato. Secondo la Procura di Monza, infatti, le minacce erano state create e inviate dallo stesso primo cittadino, rinviato quindi a giudizio a fine 2022. L'ennesimo colpo si scena in una vicenda paradossale è arrivato nella prima udienza, quando Siccardi (dopo aver annunciato che si sarebbe difeso fino alla fine per dimostrare la propria estraneità ai fatti) ha chiesto al Giudice del Tribunale di Monza la messa in prova, ossia la possibilità di estinguere il reato attraverso un periodo di lavori socialmente utili.

I lavori socialmente utili in Comune

Nella giornata di ieri, il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta di Siccardi, che per 8 mesi lavorerà gratuitamente... in Comune. Il primo cittadino estinguerà il reato occupandosi di digitalizzare alcune pratiche municipali. Al termine del progetto (accolto non senza qualche dubbio da parte del Giudice, visto che Siccardi svolgerà lavori socialmente utili all'interno di un Comune in cui è lui stesso il responsabile in quanto sindaco...) il primo cittadino dovrà presentare una relazione in cui presenterà al Giudice quanto realizzato nel corso di questo periodo. A gennaio è quindi fissata una nuova udienza, in cui verrà stabilito se Siccardi avrà effettivamente estinto il reato.

