Il tetto va in fiamme: paura per alcune famiglie

Il tetto dello stabile è andato in fiamme, grande spavento e apprensione per alcune famiglie in un condominio di Triuggio.

Tetto in fiamme a Triuggio

Intorno alle 12.30 di oggi, domenica 21 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato sul tetto di una palazzina di via Meucci nel centro abitato di Triuggio.

Ancora sono da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo che, fortunatamente, è risultato di ridotte dimensioni e non ha causato gravi danni all’immobile di tre piani.

E’ toccato agli uomini del distaccamento di viale Martiri della Libertà a Lissone spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, una villetta nella quale abitano un paio di famiglie.

I pompieri sono ora al lavoro per cercare di capire quale possa essere stata la causa del piccolo incendio. Fortunatamente nessuno degli abitanti è rimasto intossicato.

Nella notte incendio a Monza

Questa notte sempre i Vigili del fuoco di Lissone, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Monza, sono intervenuti anche in via Buccari a Monza.

Intorno all’1.30 di notte, infatti, gli uomini hanno spento un piccolo rogo che era divampato dal primo piano di un condominio che si affaccia sul deposito degli autobus. Anche in questo caso, per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le immagini delle operazioni a Triuggio