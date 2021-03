In arrivo un semaforo intelligente per gli automobilisti indisciplinati a Villasanta.

Un semaforo intelligente dotato di nuove lanterne a tecnologia led e di dispositivi per la sicurezza dei pedoni e la moderazione della velocità.

E’ quello installato dall’Amministrazione comunale villasantese guidata da Luca Ornago all’incrocio tra via Risorgimento e via Dei Mille, a Villasanta.

Un impianto inclusivo

Nei giorni scorsi la ditta incaricata dal settore Polizia Locale è intervenuta per rendere l’impianto più performante, più resistente nel tempo e più virtuoso per consumo di energia.

Una nuova centralina faciliterà la gestione degli attraversamenti pedonali, consentendo la chiamata e garantendo un ciclo autonomo per l’attraversamento degli utenti deboli.

L’impianto sarà inoltre più inclusivo, grazie agli appositi dispositivi per l’attraversamento di persone non vedenti.

E regolerà la velocità

Il nuovo semaforo avrà anche la funzione di regolare la velocità intervenendo sul rosso in presenza di veicoli che marcino a velocità eccessiva.

Contemporaneamente sulla direttrice principale saranno installati due dispositivi per il controllo e l’accertamento di infrazioni semaforiche per il passaggio con semaforo rosso, provvedimento che rientra nel progetto di riduzione dell’incidentalità sul territorio comunale. I rilevatori saranno installati nelle apposite colonnine a rotazione tra gli altri impianti presenti sul territorio.

Sanzioni per veicoli non assicurati e non revisionati