In giro per il mercato senza mascherina invita tutti a fare come lui

Se ne andava in giro per il mercato settimanale di Arcore senza mascherina. Non solo, camminando tra le bancarelle invitava gli altri avventori a fare come lui. Insomma un negazionista convinto che però è stato subito fermato dalla Polizia locale.

E’ accaduto questa mattina, mercoledì 17 febbraio, al mercato settimanale di piazza Pertini. L’uomo, un 47enne di Villasanta, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale guidati dal Comandante Marco Bergamaschi mentre era senza dispositivo di protezione individuale e oltretutto era intento a incitare le persone a togliere la mascherina perché convinto che il Covid non esista.

Il corpo di Polizia locale ha immediatamente fermato il soggetto. Per il 47enne è scattata la multa di 400 euro, come da prassi in questi casi; se pagherà entro 5 giorni l’importo della contravvenzione verrà ridotto del 30%.