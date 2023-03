L'hanno sorpresa in giro in monopattino durante il controllo straordinario della stazione ferroviaria di Cesano Maderno: fermata, una 51enne è stata sanzionata per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. E' successo martedì, 7 marzo 2023, intorno alle 15.30.

In monopattino con la droga: fermata e sanzionata

La donna in monopattino è stata fermata e sanzionata nell’ambito delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei comuni della Provincia di Monza e della Brianza, nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo e affluenza di giovani, disposte dal questore Marco Odorisio a seguito di quanto convenuto nel corso del Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi i controlli hanno interessato Seregno, lunedì 6 marzo, e Cesano Maderno, il giorno dopo.

Quattro contravvenzioni al Codice della strada

Impegnato personale della Questura, della Polizia Ferroviaria di Monza e del Compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del reparto Prevenzione crimine Lombardia e delle Polizie Locali dei comuni interessati.

I controlli si sono svolti principalmente nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali ferroviari, ma anche agli stalli dei capolinea degli autobus delle stazioni ferroviarie. Nel corso dei servizi, sono stati controllati 9 veicoli e identificate 247 persone (15 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni) e sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della strada: due per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per mancato possesso della patente italiana e una per guida con patente scaduta.

In monopattino con cocaina ed eroina

In particolare, durante il servizio di controllo alla stazione ferroviaria di Cesano Maderno, è stata sanzionata per possesso per uso personale di sostanza stupefacente una donna italiana di 51 anni, con precedenti per furto e uso di sostanze stupefacenti. Alla vista delle macchine della Polizia, la donna ha invertito immediatamente il senso di marcia, tentando di allontanarsi a bordo del monopattino su cui viaggiava, per evitare un possibile controllo. I poliziotti, vedendo la scena, hanno immediatamente fermato e identificato la donna, che è stata trovata in possesso di cocaina (del peso lordo di 0,22 grammi) e di eroina (perso lordo 0,54 grammi), poi posta sotto sequestro. Nei confronti della donna, fermata alle 15.30 circa, orario in cui la stazione è particolarmente frequentata dai più giovani, il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha emesso un avviso orale.