Alla scuola primaria Minotti sostituita la recinzione ammalorata

Alla scuola primaria Minotti di Cassina Savina a Cesano Maderno sostituita la recinzione ammalorata. Sono stati ultimati i lavori nella parte prospiciente la via Don Luigi Viganò.

Alla scuola primaria Minotti sostituiti 135 metri di recinzione

L’intervento alla scuola primaria Minotti ha riguardato la rimozione della precedente struttura, ormai vetusta, con la fornitura e posa in opera di una nuova, simile all'originale, composta da pannelli in profilati orizzontali uniti da tubolari verticali, nonché il rifacimento del cancello carraio inserito nella recinzione. Il tratto sostituito è di circa 135 metri, con un investimento di 31.415 euro: i lavori hanno preso il via il 21 febbraio e, proprio in questi giorni, sono stati completati.

Previsti lavori in tutti i plessi scolastici

All’interno di un più ampio e dettagliato piano di interventi ordinari e straordinari, l’Amministrazione comunale ha previsto lavori in tutti i plessi scolastici della città, ponendo l’edilizia scolastica e l’attenzione verso le scuole quale elemento prioritario dell’agenda programmatica.

“Continuiamo a muoverci investendo sulle nuove generazioni, non solo - ha dichiarato il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - attraverso i servizi e i progetti educativi, formativi e culturali, ma anche migliorando gli spazi scolastici in cui i giovani cesanesi trascorrono il maggior tempo della giornata. Gli interventi sulla scuola Minotti sono il frutto di quel percorso di concertazione e confronto che abbiamo avviato con i dirigenti scolastici ad inizio anno scolastico, con la rinnovata convinzione che una fase di dialogo sia fondamentale per preventivare, programmare e attuare azioni rivolte alla crescita della qualità scolastica. La riqualificazione dei plessi cittadini, che passa da efficienza energetica, sicurezza, accoglienza e inclusione, rappresenta uno dei punti fermi dell’impegno dell’Amministrazione comunale che nell’ambito di un Piano scuole dettagliato e ambizioso, vuole rendere gli edifici scolastici sempre più “a misura” di studente”.

"Un intervento particolarmente atteso dalla comunità scolastica"

L’assessore a Lavori pubblici, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Protezione civile Manuel Tarraso ha poi rimarcato: