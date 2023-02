Incendio a Barlassina: a fuoco rifiuti e auto

Incendio a Barlassina: bruciato un bidone dei rifiuti pieno di carta, anche una macchina coinvolta nel rogo.

Incendio giovedì sera a Barlassina

Attimi di apprensione nella serata di giovedì 16 febbraio 2023 in via Garibaldi: verso le 22.15, infatti, nel breve tratto fra via Milano e via Assunzione, una buona parte della spazzatura esposta per la raccolta settimanale è stata data alle fiamme.

Alcuni residenti hanno cercato di spegnere le fiamme

Una residente della zona si è accorta del fuoco e gli abitanti del cortile che si trova proprio nella zona del rogo, recepito l’allarme, si sono riversati in strada con un tubo da giardino e hanno spento le fiamme che erano ormai alte anche due metri e minacciavano pure una macchina lì parcheggiata.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con due unità e hanno terminato di spegnere i tizzoni, per poi mettere in sicurezza l’automobile che era stata colpita dalle fiamme.

«Mi sono spaventata tantissimo - ha raccontato Beatrice Poletti, proprietaria dell’auto - La macchina era piena di GPL e avevo paura esplodesse e coinvolgesse tutta la gente in strada».

Fortunatamente i danni all'auto non sono così gravi: un finestrino rotto, alcune parti in plastica sciolte e una portiera bruciata.

In corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Seveso per i rilievi del caso. In corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio, che dai primi riscontri non risulterebbe di natura accidentale.