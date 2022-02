Incendio al deposito del tram, pompieri in azione

A Desio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella struttura dismessa in corso Italia. Da accertare le cause del rogo.

Incendio al deposito abbandonato del tram a Desio, pompieri in azione.

Incendio al deposito del tram a Desio

I Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio 2022, sono intervenuti al deposito abbandonato Atm in corso Italia a Desio per un incendio di materiale rotabile in disuso che si è sviluppato nella struttura dismessa da anni.

In fase di accertamento le origini del rogo

Sul posto sono state inviate un'autopompa del distaccamento di Desio e un'autobotte del distaccamento di Bovisio Masciago. In fase di accertamento le origini delle fiamme.