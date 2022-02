Intervento

Le fiamme sono divampate in uno stabile di via Risorgimento.

Incendio appartamento, Vigili del fuoco in azione a Vimercate. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi, sabato 12 febbraio, in un palazzo di via Risorgimento 9, nell'ex area Bassetti, a poche centinaia di metri di distanza dal distaccamento dei pompieri di Vimercate.

Incendio al primo piano

L'incendio ha coinvolto un'abitazione al primo piano: per fortuna, tuttavia, il rogo è stato circoscritto al balcone dell'appartamento, senza raggiungere quindi l'interno dello stesso. Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate (due autopompe e una camionetta), coadiuvati dagli agenti di Polizia locale. Presente anche un'ambulanza, anche se per fortuna non si registrano feriti tra i residenti dell'abitazione.

Danni circoscritti al balcone

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha fatto sì che l'incendio non raggiungesse l'interno dell'appartamento, ma che le fiamme rimanessero solo sul balcone dell'abitazione. Da una prima ricostruzione pare che a prendere fuoco sia stata una coperta. Le fiamme hanno lambito anche il terrazzo del secondo piano, ma fortunatamente senza creare grossi danni alla struttura. Grande lo spavento tra i residenti, con tante famiglie che si sono riversate in strada in attesa che l'incendio venisse domato.