E' successo nell'attività commerciale in via del Cimitero. Era già successo nel 2020.

Incendio nella lavanderia self service in via del Cimitero a Meda.

Fiamme in lavanderia

Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte di giovedì 9 aprile 2026 nell’attività “Crazy Wash” in via del Cimitero, situata al piano terra di una palazzina residenziale. Per cause in fase di accertamento, il rogo ha interessato i locali dell’attività commerciale.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, che hanno effettuato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione dell’incendio agli altri ambienti dello stabile. Sono intervenute due APS (AutoPompa Serbatoio) provenienti dai distaccamenti di Seregno e Bovisio Masciago, oltre al carro soccorso del distaccamento dei volontari di Seregno.

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Nessun ferito

Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i soccorritori della Croce Bianca di Seveso, a scopo precauzione, e le Forze dell’Ordine.

E’ la seconda volta in sei anni

Si tratta del secondo episodio in pochi anni: nel febbraio 2020 le fiamme erano divampate da una delle asciugatrici.