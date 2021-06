Incidente a Seregno, coinvolti anche due bambini

Incidente in via Macallè a Seregno, coinvolti anche due bambini.

Incidente a Seregno

L'impatto tra due auto si è verificato intorno alle 14.20 di oggi, sabato 19 giugno 2021, in via Macallè. In base a quanto ricostruito, una donna alla guida di un'auto con a bordo anche due bambini di uno e sei anni, da via Ticino ha attraversato via Macallè per dirigersi in via Col di Lana, quando è avvenuto l'impatto con un'auto proveniente da Lissone e diretta verso il centro di Seregno.

Sul posto ambulanze e automedica

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi di rito, si sono portate anche tre ambulanze e un'automedica che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. Fortunatamente i bambini, che erano agganciati in sicurezza sui seggiolini, non hanno riportato gravi conseguenze.