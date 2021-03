Incidente nella notte appena trascorsa a Giussano: intervento dell’ambulanza in viale Como per un ribaltamento in cui sono rimasti coinvolti due giovani.

Incidente nella notte a Giussano: due giovani coinvolti

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente si è verificato poco prima delle due. Si tratterebbe di un mezzo che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato mentre percorreva viale Como. Sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Besana Brianza che hanno prestato le prime cure a due giovani di 21 e 24 anni rimasti coinvolti nel sinistro. Fortunatamente nessuno dei due ragazzi è rimasto ferito gravemente: uno solo ha avuto necessità delle cure ospedaliere ed è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per gli accertamenti del caso.

Soccorso anche un 28enne

Più serie invece le condizioni del 28enne che nella serata di ieri, giovedì 4 marzo, è rimasto coinvolto in un incidente a Monza, in via Soferino. Il mezzo su cui viaggiava, per motivi ancora non chiari, è finito contro un ostacolo ed il ragazzo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce bianca per poi essere trasportato in codice giallo al San Gerardo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito.