Incidente stradale a Besana. Malore a Seveso SIRENE DI NOTTE

Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Soccorritori a Besana per un incidente e a Seveso per un malore in strada.

Incidente stradale a Besana

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la prima chiamata al 112 è arrivata poco dopo l’una e trenta per un sinistro avvenuto in via Kennedy a Besana in cui è rimasta coinvolta una giovane di 24 anni. Sul posto si sono portati i volontari di Seregno Soccorso assieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del fuoco. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, il personale medico non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale della 24enne e l’intervento si è concluso in posto.

Malore a Seveso

Mancavano pochi minuti alle 4 quando a Seveso un 35enne ha allertato i soccorsi dopo aver accusato un malore. I volontari della croce bianca di Cesano hanno subito raggiunto via Monte Nero, dove nel frattempo si erano portati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato in codice verde all’Ospedale di Desio per ulteriori accertamenti.

