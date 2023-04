Nella palestra comunale di via Casati a Seregno è caduto un pezzo di controsoffitto.

Infiltrazioni dal tetto, cade il controsoffitto nella palestra comunale

L’episodio è stato segnalato lunedì della scorsa settimana, quando alcuni utenti sono arrivati nell’impianto in zona Crocione per le previste attività sportive. Una parte del controsoffitto leggero, inzuppato d’acqua a causa delle infiltrazioni dal tetto, ha ceduto ed è finito al suolo: per fortuna in quel momento non era presente nessuno. Comprensibile il disappunto dei frequentatori e delle associazioni sportive che utilizzano la palestra, a fronte di un affitto in favore dell’Amministrazione comunale.

«Da mesi vengono segnalate le infiltrazioni, nella parete sopra l’ingresso e nel controsoffitto a pannelli - hanno spiegato alcuni utenti, che si sono rivolti al nostro Giornale nei giorni scorsi - Si vedono delle macchie di umidità e se dovesse piovere a lungo rischia di venire giù tutto. Manca solo che cada un muro...».

Diversi problemi

Secondo quanto è stato riferito, finora hanno ceduto un paio di pannelli. Al Comune le prime segnalazioni risalgono ad alcuni mesi fa, ma in verità le magagne dell’immobile sono diverse.

I primi problemi si sono riscontrati nella claire della porta d’ingresso e nelle finestre elettriche, tuttora bloccate perché l’elettricista (più di un mese fa) non è riuscito a risolvere il guasto: «Si tengono aperte le porte per il ricircolo d’aria, ma nella bella stagione sarà un grosso disagio avere le finestre chiuse...».

Più recentemente è stata la volta della caldaia, tanto che gli atleti al momento possono utilizzare soltanto l’acqua fredda e molti utenti non fanno la doccia in palestra. Da tempo nella struttura una lampada neon non funziona e dulcis in fundo - si fa per dire - sono comparse le macchie di umidità provocate dalle infiltrazioni.

«In precedenza è uscito un lattoniere e ha fatto una riparazione sul tetto, ma la situazione non si è risolta perché non si capisce qual è l’origine delle infiltrazioni, forse dipende dall’impianto di riscaldamento».

Il sopralluogo

Giovedì mattina della scorsa settimana il personale dell’ufficio Manutenzione del Comune ha effettuato un sopralluogo nella palestra di via Casati: