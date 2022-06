Infortunio sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio

Infortunio sul lavoro a Nova Milanese dove un operaio di 37 anni è precipitato da un ponteggio. Immediati i soccorsi

Aggiornamento delle 16

Si chiarisce leggermente la dinamica dell'incidente sul lavoro. L'uomo si trovava su un ponteggio sistemato di fronte a un edificio per effettuare lavori di natura edile quando è precipitato. Fortunatamente non si trovava in alto, ma è caduto da un'altezza di un paio di metri. Nella caduta ha riportato ferite agli arti superiori ed è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano

Altro infortunio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro si è verificato pochi istanti prima delle 13.30 in via Rossini, a poca distanza dal centro sportivo comunale. In base alle prime informazioni, un uomo di 37 anni stava lavorando su un ponteggio quando è caduto al suolo. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Nova Milanese e ai Vigili del Fuoco di Monza, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 37enne sono apparse serie, ma con il passare dei minuti, fortunatamente, i parametri vitali si sono leggermente stabilizzati e l'intervento declassato da rosso a giallo.