Intrusione in biblioteca a Desio, rubate le monetine

Rubate le monetine dai distributori di bevande. Nel mirino dei furfanti nei giorni scorsi è finita la biblioteca di Desio.

Ladri in biblioteca a Desio, rubate le monetine dai distributori di bevande

Nella struttura di via Lampugnani era in corso l’attività del gruppo di lettura, che periodicamente si ritrova. Non è chiaro come i furfanti abbiano agito, ma a fine serata la brutta sorpresa. Ignoti hanno raggiunto il locale in cui si trovano i distributori di bevande e li hanno forzati, rubando le monetine. Nessuno si è accorto di nulla. Solo a conclusione dell’iniziativa la scoperta, che è stata poi segnalata alle Forze dell’ordine. Sul posto per un sopralluogo si sono portati i Carabinieri, a cui è stata presentata denuncia.

Non è la prima volta che succede

Non è comunque la prima volta che la biblioteca finisce nel mirino dei ladri. Un’altra visita sgradita risalirebbe a un paio di mesi fa, anche in quel caso erano state asportate le monetine. Sono ormai mesi che le strutture pubbliche finiscono per essere prese di mira. Due settimane fa nella notte i ladri si erano introdotti nella sede dell’Ats, in via Foscolo. Ignoti si erano introdotti nei locali che si trovano al piano inferiore, e avevano forzato le macchinette, prelevando pochi spiccioli.

Nei mesi scorsi furti analoghi all'Ats, in Comune e all'Inps

Furti analoghi, inoltre, tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno si sono verificati in diverse strutture. Almeno tre le intrusioni registrate in Comune, dove ora verrà installato l’allarme e un paio nella vicina sede dell’Inps. Medesima la modalità di azione. Qualche mese fa i Carabinieri erano riusciti a bloccare un ladro di 43 anni di Monza, «pizzicato» con vari arnesi da scasso e un mucchio di monetine che aveva appena rubato dai distributori di snack e bevande all’interno di una ditta import export di pneumatici nella zona di via Leoncavallo, e lo avevano denunciato.