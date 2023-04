Auto si schianta contro un albero

Con l'auto ha invaso la rotatoria e si è schiantato contro un albero, finendo la corsa in testa coda. L'incidente nella serata di ieri, martedì 4 aprile, in via Beato Angelico a Seregno. Ferito il conducente di 51 anni.

Con l'auto invade la rotatoria e si schianta contro un albero

Martedì, poco dopo le 21, un grave incidente alla rotatoria fra le vie Beato Angelico, Luini e Nazioni Unite in zona Ceredo a Seregno. Un'auto, modello Ford Fiesta, proveniva da via Luini in direzione centro, non ha rallentato per rispettare il segnale di dare precedenza ed è proseguita diritta. Prima è salita sopra lo spartitraffico a ridosso della rotonda, poi ha abbattuto un cartello stradale e ha invaso la rotatoria, salendo sul prato. La vettura ha quindi sbattuto con estrema violenza contro un albero, al centro del manufatto, e si è fermata in testa coda. I gravi danni materiali, in un primo momento, hanno fatto temere il peggio per il conducente.

I soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco

In via Beato Angelico sono accorsi i mezzi del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, con un'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre a due mezzi (Aps e carro fiamma) del distaccamento volontari dei Vigili del fuoco locali e la Polizia Locale per i rilievi. Il conducente, un medese di 51 anni, è riuscito ad abbandonare in autonomia la vettura distrutta dal violento impatto.

Il conducente all'ospedale di Lecco

Il 51enne è stato medicato a bordo dell'ambulanza, prima del trasporto in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco, al quale gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto l'esame alcolemico. Da chiarire le cause dell'insolito incidente autonomo, senza escludere neppure un malore. Una giovane, presente in quel momento, ha riferito di aver visto l'auto finire sopra la rotatoria senza apparenti tentativi di frenata, prima della collisione che ha procurato un forte boato.