La cabina che sanifica dai virus finisce in tv. Nella giornata di ieri è andato in onda un servizio sul Tg regionale della Rai. Veggian: “Bellissimo riconoscimento”.

Ieri, lunedì 22 giugno, la cabina sanificante installata pochi giorni fa all’ingresso del Palazzo comunale di Carate Brianza è stata al centro di un servizio andato in onda sul Tg regionale della Rai.

“Una significativa vetrina ed un bellissimo riconoscimento per la nostra Città” – ha commentato il sindaco Luca Veggian.

“Abbiamo avuto l’onore di ospitare la troupe di giornalisti RAI, la quale ha realizzato un interessante servizio sulla cabina sanificante Kabi, poi trasmesso sul TG Regione nell’edizione (di ieri ndr) delle ore 14.00. Non nego che per me è stato doppiamente emozionante. Al fatto di aver suscitato l’interesse dell’Emittente di riferimento Nazionale, infatti, si è aggiunto l’orgoglio di quanto ideato dalle nostre tre Aziende Caratesi – ha proseguito il primo cittadino.

“Una significativa vetrina ed un bellissimo riconoscimento per la nostra Città, che ancora una volta si è distinta per capacità, ingegno e personalità. Sono certo che l’importante invenzione di Kabi, la prima cabina di sanificazione a secco, rappresenterà a nei prossimi mesi motivo di notevole vanto a livello Nazionale (e magari Internazionale) per la nostra Comunità. Per questo motivo ringrazio ancora una volta gli ideatori locali, come già ho fatto per la donazione fatta al Comune settimana scorsa. Ci avete reso fieri!”.

Qui potete trovare il servizio del TG Tre.

Kabi in breve

La cabina Kabi è stata inaugurata lo scorso 18 giugno con una cerimonia ufficiale. Si tratta del primo modello di macchina sanificante a secco, ideato per eliminare eventuali virus o batteri depositati su vestiti e oggetti dei cittadini.

A realizzarla è stata Kabi Italia, come frutto della collaborazione di tre aziende di Carate Brianza. Il principio di funzionamento della cabina, differentemente da quelle realizzate dai competitor del territorio, si snoda attraverso l’atomizzazione ad ultrasuoni di una soluzione igienizzante che viene trasformata in nebbia sanificante.

La sanificazione avviene tramite l’atomizzazione ad ultrasuoni di una soluzione igienizzante che viene trasformata in una nebbia secca che non bagna. Tale tecnologia, brevettata, non altera la struttura molecolare della soluzione e ci consente di garantire circa4500 accessi per un tempo minimo consigliato di 8 secondi.

