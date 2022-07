La famiglia che ospitava voleva truffarlo, anziano salvato dalla Polizia Locale

La famiglia che ospitava voleva truffarlo, provvidenziali la segnalazione di un vicino di casa e il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Meda, che hanno salvato un anziano da un potenziale raggiro.

Ospita una famiglia rom in un appartamento, anziano rischia di essere truffato

Ha ospitato in un appartamento di sua proprietà una famiglia rom e ha provveduto a soddisfare ogni sua esigenza, lasciandosi convincere addirittura a mettere in vendita la casa per ricavare dei soldi. Fortunatamente il tempestivo intervento della Polizia Locale ha permesso di «salvare» da un potenziale raggiro un anziano residente a Meda.

L'intervento della Polizia Locale dopo la segnalazione di un vicino di casa

«Non si tratta di una persona incapace di intendere e di volere, per cui non si profilerebbe il reato di circonvenzione - spiega il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero - Tuttavia, dopo aver ricevuto una segnalazione da un suo vicino di casa, abbiamo effettuato degli accertamenti su questa situazione sospetta». Sostanzialmente il medese si era preso a cuore questa famiglia rom composta da quattro persone e l’aveva ospitata in un appartamento di sua proprietà, differente da quello in cui alloggia lui. Peccato che poi gli inquilini si siano approfittati della sua generosità.

Continuava a dare soldi alla famiglia, che l'ha anche convinto a mettere in vendita la casa

«Abbiamo appurato che l’anziano continuava a dare loro soldi e che si era lasciato convincere a mettere in vendita la casa - prosegue Delpero - Così siamo intervenuti spiegando la situazione agli “ospiti” e invitando loro ad allontanarsi». Un episodio che dimostra come gli agenti «non siano solo deputati a fare multe o a intervenire sugli incidenti - sottolinea il comandante - I cittadini, specialmente quelli più soli, possono rivolgersi a noi per qualsiasi problematica».

Il plauso dell'assessore alla Polizia Locale, Fabio Mariani

Lo conferma l’assessore Fabio Mariani, al quale in questo secondo mandato è stata affidata anche la delega alla Polizia Locale: