La nuova rotonda "non si vede"? Due incidenti in poche ore sulla Sp45

Il primo incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 30 gennaio, a poco più un giorno dall'entrata in funzione della nuova rotonda. Il secondo poche ore dopo, all'alba di oggi, venerdì 31 gennaio. E' accaduto a Vimercate.

Due incidenti in poche ore all'altezza della rotonda appena aperta

Di certo non il migliore dei battesimi per la tanto attesa rotatoria realizzata dalla Provincia di Monza e Brianza all'altezza dell'incrocio tra la Sp45 (conosciuta come "La Pagani"), Vimercate-Villasanta, via del Salaino e via per Oreno. Rotonda che ha mandato in pensione i semafori.

Tutto bene nelle primissime ore (a parte il traffico dovuto al cantiere) dopo l'allestimento della rotonda per ora provvisoria. Fino alla serata di ieri.

Un'auto è finita nella rotonda, un'altra si è ribaltata

Il primo incidente si è verificato infatti attorno alle 22 di ieri, giovedì. Il conducente di un'utilitaria, che proveniva da Vimercate in direzione di Villasanta e di Arcore, giunto all'incrocio ha tirato dritto. L'auto è finita letteralmente in mezzo alla nuova rotonda. Nessuna conseguenza fisica per il conducente e i passeggeri.

All'alba di oggi, venerdì, un secondo incidente. Attorno alle 6 un'auto condotta da un giovane si è ribaltata sempre nei pressi della rotonda. Il giovane alla guida, un 26enne, è stato trasferito al vicino ospedale di Vimercate in codice verde. Sul posto anche i Vigili del fuoco con un'autopompa da Monza e un carro fiamma da Lissone.