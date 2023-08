La Pallavolo Concorezzo saluta una delle sue storiche bandiere

La Pallavolo Concorezzo piange la scomparsa di una delle sue storiche bandiere. A soli 67 anni si è infatti spento Luigi Limonta, per tanto tempo colonna della formazione biancorossa.

Il cordoglio della società

La Pallavolo Concorezzo ammaina una delle sue storiche bandiere. Proprio nei giorni in cui la società biancorossa gonfia il petto per la collaborazione con la Nazionale italiana, che ha scelto la palestra concorezzese per allenarsi in vista delle sfide giocate a Monza e valevoli per gli Europei, è arrivata la triste notizia della scomparsa (a soli 67 anni) di Luigi Limonta, per tanti anni vera e propria colonna portante della squadra.

"Luigi è stato uno degli storici centrali del Concorezzo negli anni ‘70 - si legge in una nota di cordoglio pubblicata dalla società biancorossa, corredata da una foto storica in divisa da atleta - La Pallavolo Concorezzo tutta, la società e il suo staff si stringono con immenso affetto allla famiglia di Luigi Limonta, per la sua prematura scomparsa".

Concorezzese doc

Nato e cresciuto in paese (dove ha lavorato nell’azienda di famiglia, nel settore degli imballaggi), divideva la sua passione per la pallavolo con quella per la montagna.