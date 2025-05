La pedina mettendo un Gps nella sua auto, stalker arrestato

Prima a Vimercate al supermercato. Poi a casa, ad Arcore, per portare la spesa appena acquistata. E da lì a Monza, per un’altra commissione. E lui era sempre lì, presente, che la seguiva, la pedinava, perfettamente a conoscenza di ogni suo spostamento.

"Ho installato un Gps sulla macchina"

Il motivo lo ha confessato lo stesso uomo, un brianzolo di 54 anni residente a Caponago, prima alla donna a cui non dava tregua, e poi ai carabinieri: "Ho installato un Gps sulla macchina". Il localizzatore satellitare era stato posizionato vicino al serbatoio dell’auto della donna, che aveva già presentato molte denunce per atti persecutori contro il 54enne. Giovedì, nei confronti di quest’ultimo, è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Ma in procura esiste già un corposo fascicolo aperto per condotte dello stesso tipo (soprattutto pedinamenti, non risultano atti di violenza fisica) , tanto che il Questore di Monza aveva già emesso un provvedimento formale di ammonimento, che ha apertamente violato arrivando a montare di nascosto un dispositivo elettronico per seguire gli spostamenti della vittima. Non è chiaro che tipo di rapporto ci sia stato tra i due in passato anche se non è difficile pensare che i due siano stati fidanzati e abbiano condiviso una storia d’amore.

Ossessione criminale

Certo è che il 54enne ha trasformato l’iniziale infatuazione per la donna in autentica ossessione criminale. Quando lei, nel corso della giornata, se lo è ritrovato davanti per la terza volta in altrettanti luoghi diversi, è stato lui stesso a confessarle cosa aveva fatto. A quel punto la vittima, nonostante lo shock, ha avuto la freddezza di allontanarsi, chiamare i carabinieri e dargli un appuntamento ad Arcore, dove il 54enne che lavora come venditore a domicilio, è stato arrestato dai carabinieri. Ai militari ha subito indicato dove aveva posizionato il Gps, che è stato trovato vicino al serbatoio della vettura e successivamente sequestrato.

Venerdì, ieri, in aula di tribunale a Monza , ha affrontato l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento. Nei suoi confronti, la procura aveva chiesto la custodia in carcere.