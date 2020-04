La situazione dei contagi a Besana Brianza: 39 positivi e 9 decessi IL PUNTO DEL SINDACO

La situazione dei contagi a Besana Brianza: 39 positivi e 9 decessi. Pulite le aree esterne e interne dei cimiteri. Nelle prossime ore al via la distribuzione di mascherine e buoni spesa.

La situazione dei contagi a Besana Brianza: 39 positivi e 9 decessi

Sono salite a 39 le persone positive al Coronavirus nel territorio di Besana Brianza mentre sono 9 i decessi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

L’aggiornamento arriva dal sindaco Emanuele Pozzoli che nella serata di ieri, martedì 7 aprile, ha registrato un lungo video messaggio per dare importanti indicazioni alla cittadinanza.

Oltre all’aggiornamento sui contagi il primo cittadino ha anche confermato che proprio nella serata di ieri il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio e istituito il fondo per l’emergenza Coronavirus. Sono subito disponibili anche gli 82mila euro arrivati al Governo per i buoni spesa. Sul sito del Comune è già stato predisposto il form da compilare per richiedere il contributo. La macchina comunale si è messa in moto rapidamente e i primi buoni dovrebbero essere consegnati già questa settimana.

Attenzione alle truffe

Pozzoli ha messo in guardia i cittadini anche da alcuni tentativi di truffa che si sono verificati negli ultimi giorni.

“Qualcuno ha ricevuto telefonate per la raccolta differenziata negli ultimi giorni. State attenti, sono tentativi di truffa. Se ricevete questo tipo di telefonate, attaccate la cornetta”.

I Carabinieri consegnano la pensione

Una nota positiva: “Se siete anziani e avete più di 75 anni – ha proseguito il sindaco – e non avete delegato nessuno per il ritiro della pensione sappiate che lo possono fare i Carabinieri di Besana al posto vostro. Li potete chiamare per questo tipo di esigenza”.

Decoro nei cimiteri

In Comune sono arrivate anche molte richieste per la pulizia dei cimiteri cittadini, ha spiegato il sindaco. Con grande sforzo l’Amministrazione comunale ha provveduto, in vista della Pasqua imminente, alla pulizia degli esterni e degli interni dei sei cimiteri cittadini. “In questi giorni andremo anche a pulire e sistemare tutte le tombe” – ha detto Pozzoli.

Questione mascherine

Infine, anche a Besana sono arrivate le mascherine inviate da Regione Lombardia. Sono 4300 e nelle prossime ore verranno date indicazioni utili per il ritiro così come verranno fornite indicazioni per il ritiro dei buoni pesa che verranno distribuiti in una struttura apposita all’esterno del Comune.

