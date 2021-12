La strada è stretta, il camion distrugge la fiancata dell'auto

Vimercate

Una donna di 43enne è stata trasportata in ospedale.

E' stata trasferita in ospedale per controlli la donna coinvolta in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 dicembre, a Vimercate.

L'incidente tra l'auto, una Citroen C3 condotta da una donna di 43 anni, e un camion è avvenuto poco dopo le 11 lungo via San Nazzaro, la strada che da Ruginello di Vimercate porta verso Bellusco e Sulbiate.

Strada con calibro molto ridotto

Una strada dal calibro molto ridotto. Proprio questo aspetto è all'origine dello scontro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, l'automobilista stava viaggiando in direzione di Vimercate. Il camionista in senso opposto.

Lo scontro al centro della carreggiata

L'urto è avvenuto al centro della carreggiata. A riportare i danni maggiori è stata naturalmente l'utilitaria, la cui fiancata sinistra, proprio dal lato della conducente, è andata distrutta.

Sul posto si è portata un'ambulanza che, come detto, ha trasferito la 43enne in ospedale. Per lei fortunatamente solo lievi ferite.