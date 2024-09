L'addio a Diego Lops tra commossi ricordi, applausi e le note dell'Hallelujah

Le note dell’Hallelujah a salutarlo, applausi e toccanti ricordi in una chiesa gremita per le esequie di Diego Lops, 49 anni, scomparso tragicamente in seguito all’incidente con il quad avvenuto sabato 31 agosto a Giussano.

A Desio i funerali dello stimato dentista, presente l'Aido

Oggi, sabato 7 settembre, i funerali di Diego Lops, noto professore universitario e stimato dentista, sono stati celebrati nella Basilica Santi Siro e Materno a Desio, la città dove è cresciuto. Sull’altare lo stendardo dell’Aido di Desio, di cui il papà Alessandro è vicepresidente, e in cui la mamma Elvira è da sempre molto attiva e per tanti anni è stata consigliere; sezione che è intitolata alla sorella, Maria Grazia, scomparsa a 13 anni e donatrice di organi. Diego si era iscritto fin da piccolo all'Aido, come ha ricordato Antonio Topputo, presidente dell’Aido provinciale, che dall’altare ha letto la preghiera del donatore: “Grazie ancora una volta ad Elvira e Sandro. Diego ora continuerà a vivere nel corpo di tutte le persone che hanno ricevuto i suoi organi”, ha detto.

"Ora Diego è con Maria Grazia..."

“Diego era un uomo speciale, che ha avuto la capacità di mettere a frutto i molti talenti che possedeva, che si sono esplicitati in campo professionale, come docente universitario, spesi nelle relazioni della vita. Era uno sportivo, un uomo riuscito, che avrebbe potuto dare molto negli anni a venire. Invece, ci troviamo di fronte a una morte così tragica”, ha affermato don Mauro Barlassina, il prevosto di Desio, durante l'omelia e ha invitato “ad aspettare in silenzio la comprensione della realtà”. Poi la domanda: "Come può Dio dimenticarsi di questo papà, di questa mamma, e di tutte quelle persone che lo hanno amato, che soffrono e si ribellano?”. E’ il dono della fede a venire in aiuto, “è l’accompagnamento di un alleato attraverso Gesù morto in croce che si dona senza riserve. Diego ha vissuto una vita intensissima, che è eterna. E’ la vita dell’abbraccio di Gesù, che dà continuità e non si spezza. Ora Diego è con Maria Grazia… Asciuga le tue lacrime, non piangere se mi ami – le affermato, citando parole che donano speranza - Il tuo sorriso è la mia pace”. E nelle preghiere è stato evidenziato: “Ricordiamo Maria Grazia, con lei Diego ha ripreso a giocare in Cielo”.

La compagna: "Ciao Diego, ti amo"

“Per me Diego era un compagno di vita, dolce, attento, passionale, romantico, il mio migliore amico, estroverso, pieno di energia, insostituibile nella ricerca e nella didattica, un padre affettuoso, una pedina cardine per il nostro studio, un motivatore per tanti studenti. Farò di tutto per portare avanti i nostri progetti, anche se non sarà più la stessa cosa e mi mancherai soprattutto nei momenti più felici”, così la compagna Magda, che al termine della funzione ha intonato l’Hallelujah, per poi salutarlo con: “Ciao Diego, ti amo”.

"Era un vero trascinatore, una persona eccezionale"

Poi il pensiero del suo professore, Eugenio Romeo, che lo ha seguito nella crescita professionale: “Aveva dentro un fuoco sacro che lo spingeva ad apprendere a velocità supersonica. Era un vero trascinatore. Per me è stato un figlio adottivo, un amico, un confidente. Ho un rammarico, non avergli espresso in vita la soddisfazione e la felicità di vederlo tra i più importanti clinici e ricercatori internazionali”. Una persona “eccezionale”: “Ti ringrazio per il sentimento di orgoglio che mi hai concesso di provare”.

Le assistenti dello studio odontoiatrico

“Ammalierai gli angeli con il tuo sorriso e li trascinerai in qualche progetto…. In Paradiso c’è sempre tanto da fare”. Così il saluto delle assistenti del suo studio: “Caro prof grazie di averci concesso di esserti state accanto per più di vent’anni, di aver condiviso gioie e dolori, costruito insieme passo dopo passo. La tua perdita segna in modo profondo la nostra esistenza. Il nostro legame resterà indissolubile e porteremo nel cuore la luce del tuo sorriso, che ci accompagnerà in ogni istante. Buon ultimo viaggio e dacci uno sguardo da lassù. Grazie per essere stato con noi”.