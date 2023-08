Scorribanda dei ladri in garage e cantine

Scorribanda notturna dei ladri nel quartiere Sant'Ambrogio di Seregno. Presi di mira garage e cantine, ma i malfattori sono rimasti a mani vuote.

Scorribanda dei ladri nei garage

Nottetempo forzati una decina di garage e diverse cantine in un elegante condominio di via Oriani, nel quartiere Sant'Ambrogio. L'intrusione risale ai giorni scorsi, quando ignoti hanno scavalcato il cancello carraio prima di prendere di mira una serie di box. Per entrare hanno tagliato la lamiera della basculante e procurato un foro, attraverso il quale sono riusciti a girare la maniglia.

Danneggiate anche le cantine

I malfattori, è probabile che non fosse soltanto uno, hanno frugato ovunque all'interno dei garage. Hanno aperto anche alcune auto in sosta, profittando dei finestrini lasciati leggermente abbassati per arieggiare, ma non hanno trovato nulla di valore, neanche nei cassettini porta oggetti. Passando da una porta antincendio, gli autori hanno raggiunto anche quattro o cinque cantine.

Nulla di valore da rubare

Per entrare nelle cantine i furfanti hanno fatto saltare le cerniere delle porte, che sono state rimosse. Ma anche in questo caso all'interno non c'era nulla di prezioso da portare via. Nel condominio, peraltro con molti appartamenti vuoti per le vacanze, nessuno ha sentito rumori strani durante la notte. I ladri per guadagnare la via di fuga, a mani vuote, hanno danneggiato la serratura del cancello carraio, collegando i cavi elettrici per farlo aprire. Nelle scorse settimane si era registrato un episodio analogo in un condominio in pieno centro città.