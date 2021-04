L’Aeronautica militare lascia il drive through di Meda, utenti dirottati a Limbiate

L’Aeronautica militare ha lasciato il centro tamponi di via Icmesa destinato agli studenti e al personale scolastico: da oggi, venerdì 9 aprile 2021, è il personale dell’Ats a gestire le prenotazioni e per il momento i pazienti saranno dirottati al drive through di Limbiate.

L’Aeronautica militare richiamata a Milano per i centri vaccinali

«I militari che gestivano il punto di via Icmesa sono stati richiamati a Milano per prestare servizio nei centri vaccinali – spiega il sindaco d Meda Luca Santambrogio – Per il momento sarà Ats a prendere in mano la situazione, ovviamente speriamo che il drive through venga mantenuto».

Utenti dirottati a Limbiate

«Abbiamo richiesto che l’attrezzatura rimanga e ci stiamo coordinando con Asst per fare in modo che il punto non venga smantellato – confermano da Ats – Per il momento gli utenti verranno indirizzati a Limbiate, così come quelli del drive through di Caponago saranno dirottati a Vimercate».