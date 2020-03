L’Associazione Italia Cina Business di Monza dona 40mila euro agli ospedali e 10mila mascherine

L’Associazione Italia Cina Business di Monza – che riunisce oltre 40 operatori commerciali cinesi associati a Confcommercio Monza (400 le persone che hanno risposto all’iniziativa) – dona 40mila euro e materiale agli Ospedali Sacco di Milano e San Gerardo di Monza e all’Ospedale di Vimercate per sostenere l’attività sanitaria e di ricerca a contrasto del Covid-19.

Donazione dall’associazione Italia Cina Business di Monza

“Abbiamo comunicato la nostra intenzione all’assessore Giulio Gallera. Sentiamo il dovere – dichiarano il presidente Mao Aibin e il vicepresidente Chen Wenxu dell’Associazione Italia Cina Business di Monza – di dare un contributo a supporto dell’enorme sforzo che il sistema sanitario lombardo sta sostenendo”.

In arrivo anche 10mila mascherine

Dal presidente di Confcommercio Monza Domenico Riga e dal vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Carlo Alberto Panigo pieno appoggio all’iniziativa dell’Associazione Italia Cina Business di Monza. Inoltre, in questi giorni di grave emergenza anche per la scarsità di presidi sanitari, per voce del segretario Alessandro Hu l’Associazione, che raggruppa anche moltissimi imprenditori cinesi in tutta Italia, sta donando un primo lotto di 10.000 mascherine: all’Ospedale San Gerardo di Monza; al Comune di Monza; al Comune di Agrate Brianza; al Comando Carabinieri di Concorezzo; all’Ospedale di Vimercate; al Comune di Vedano.

Anche per gli operatori commerciali

Inoltre, alcune aziende aderenti all’Associazione Italia Cina Business di Monza (come la Kosoom) stanno donando mascherine agli operatori commerciali di vari paesi del territorio per la consegna a domicilio di generi alimentari.