La BCC di Milano dona 50mila euro all’Ospedale di Vimercate. In totale 200mila euro a diverse strutture per la lotta al Coronavirus.

Nuova donazione in favore dell’Ospedale di Vimercate. La Banca del Credito Cooperativo di Milano ha deciso di donare 50mila euro in favore dell’Ospedale di Vimercate, impegnato in queste settimane, a far fronte all’emergenza Coronavirus.

La donazione, deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della Banca, si inserisce in un’azione più ampia che coinvolge altre strutture lombarde: l’Ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, il Santa Maria delle Stelle di Melzo e l’Ospedale Città di Sesto San Giovanni, a cui vanno 50mila euro ciascuno.

I fondi, subito disponibili e utilizzabili dagli ospedali, saranno impiegati per l’acquisto della strumentazione necessaria ai reparti di rianimazione secondo le necessità dei singoli presidi.

“Un contributo al lavoro straordinario del medici e del personale”

“In questi giorni di grave emergenza sanitaria per la Lombardia, la Banca intende onorare il suo ruolo sociale al servizio del territorio e della sua gente. La drammatica situazione che stiamo vivendo richiede gesti urgenti e concreti per sostenere il grande sforzo del sistema sanitario locale – dichiara Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano. Rendere disponibili importanti risorse economiche significa permettere agli ospedali di avere nuove energie per affrontare con rapidità ed efficacia la lotta all’epidemia di Coronavirus. Con questa donazione ci auguriamo quindi di dare un contributo al lavoro straordinario che stanno svolgendo i medici e il personale sanitario negli ospedali del territorio. Nelle prossime settimane la nostra attività sarà orientata al sostegno dell’economia locale e delle famiglie nella speranza che la situazione torni presto sotto controllo. Sarà dura, ma ne usciremo insieme grazie all’impegno di tutti”.

