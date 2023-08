Le città si svuotano, ma le Polizie Locali non si fermano

A pochi giorni da Ferragosto le città si svuotano ma l'attività delle Polizie Locali continuano. I comandi di Meda e Seveso uniscono le forze e controllano le strade per garantire la sicurezza.

Controlli delle Polizie Locali di Meda e Seveso

Gli agenti dei comandi di Meda e Seveso, rispettivamente guidati da Claudio Delpero e Roberto Curati, in sinergia tra loro sulla base della convenzione che i due Comuni hanno stipulato anche con la Provincia di Monza e Brianza, stanno garantendo l'incolumità di chi non è partito per le vacanze ed è rimasto in città, stazionando nei territori convenzionati.

Oggi controlli al Polo e nelle vie principali

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 agosto 2023, sono stati eseguiti posti di controllo con due pattuglie nei territori di Meda e Seveso, in particolare nel quartiere Polo e lungo le vie principali, dove sono stati controllati svariati veicoli. Un servizio che si aggiunge a quello del progetto sicurezza nel Parco Groane, che vede gli agenti lavorare insieme a quelli di altri Comuni del territorio.