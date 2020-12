Lesmo: don Mauro diventa parroco, ecco il programma delle celebrazioni

Lesmo: don Mauro Viganò si appresta a diventare ufficialmente il nuovo parroco della Comunità Pastorale. Ecco il programma delle celebrazioni in agenda per martedì 8 dicembre.

Don Mauro diventa parroco

Comunità Pastorale al lavoro per accogliere don Mauro Viganò come nuovo parroco. Fervono i preparativi in vista dell’appuntamento di martedì 8 dicembre, data scelta per celebrare il momento solenne in cui il sacerdote diventerà formalmente responsabile delle quattro parrocchie. Un’investitura che fa seguito all’atto dello scorso 1 novembre, con il quale il vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni aveva già affidato l’incarico a don Mauro, indicandolo dunque come successore di don Antonio Longoni, scomparso lo scorso mese di settembre dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il programma della “festa”

La cerimonia, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid, si comporrà di quattro momenti di preghiera nelle chiese della Comunità: Peregallo alle 15, Gerno alle 15.30, Correzzana alle 16 e Masciocco alle 16.30. La tappa conclusiva si terrà poi nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Lesmo, dove alle 17.30 verrà celebrata la messa solenne alla presenza del vicario stesso, che affiderà ufficialmente a don Mauro la guida della Comunità Pastorale. In ossequio alle disposizioni in materia di salute pubblica, alla celebrazione potranno partecipare solamente alcuni rappresentanti della società civile e religiosa, mentre i fedeli potranno invece seguire il rito attraverso il nuovo canale Youtube.

Il momento sacro proseguirà poi mercoledì 9 dicembre alle 20.20, con la celebrazione solenne a suffragio di tutti i sacerdoti, i parrocchiani e i benefattori defunti. Domenica 13 dicembre, infine, il neo parroco farà visita anche alle chiese sussidiarie del territorio per un momento di preghiera insieme ai fedeli di California (15.30) e La Cà (16.15).

