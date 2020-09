Lesmo, la comunità saluta l’ingresso di don Mauro – FOTO e VIDEO

La comunità di Lesmo saluta ufficialmente l’ingresso di don Mauro Viganò. Il sacerdote ha celebrato questa mattina, domenica, la messa in oratorio davanti a centinaia di fedeli.

L’ingresso di don Mauro

Giornata di grande festa oggi, domenica, per l’ingresso di don Mauro Viganò, sacerdote nominato a giugno come nuovo responsabile della Pastorale Giovanile delle parrocchie di Lesmo, Peregallo, Gerno e Correzzana. A fare da cornice, per l’occasione, il pratone dell’oratorio, dove questa mattina centinaia di fedeli hanno trovato posto (nel pieno rispetto delle normative Covid) per dare il benvenuto al loro nuovo pastore. Visibilmente emozionato, don Mauro è stato accolto con grande calore da tantissime famiglie, che con le loro coperte hanno colorato e scaldato una giornata veramente speciale. Il nuovo sacerdote, oltre a ricoprire il ruolo di guida per la Pastorale Giovanile, coordinerà ora le attività di tutte e quattro le parrocchie in attesa di essere ufficialmente nominato parroco in successione al compianto don Antonio Longoni.

Presente don Maurizio

Presenti alla festa anche gli altri sacerdoti della comunità, don Gianni Viganò, don Giuseppe Manzoni e anche don Maurizio Ormas, il nuovo sacerdote che a breve si trasferirà a Peregallo come residente e vicario parrocchiale dopo il trasferimento di don Paolo Alberti. Durante la celebrazione, alla quale hanno preso parte anche il Gruppo Scout di Gerno e gli atleti del GSO Lesmo, è stato inoltre consegnato il mandato a tutti gli educatori della Comunità Pastorale, che proprio in questi giorni si prepara alla ripresa delle attività educative e ad accogliere nuovamente i ragazzi tra le mura dell’oratorio.

