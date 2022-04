Aggressione

Lo sconcertante episodio è avvenuto a Lesmo nella giornata di sabato: il 79enne è rimasto ferito alla testa

Una banale lite tra automobilisti ha seriamente rischiato di finire in tragedia, con un anziano che è stato preso a martellate sulla testa. E' successo a Lesmo nella giornata di ieri, sabato 16 aprile 2022.

Litigano per una mancata precedenza, anziano viene preso a martellate

Prima lo spavento per una collisione sfiorata, poi qualche parola di troppo e infine un'aggressione in piena regola. Scene da far west ieri mattina in via Toti, frazione California, dove un uomo di 79 anni è stato soccorso dopo essere stato preso a martellate da un altro automobilista. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che tra i due contendenti sia scoppiata una discussione per futili motivi, forse legati a una mancata precedenza. Fatto sta che dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due sarebbe sceso dalla propria auto brandendo un martello.

L'aggressione, poi la fuga

La minaccia si è trasformata in realtà quando l'attrezzo è stato scagliato contro la testa dell'anziano, che non ha nemmeno avuto il tempo di reagire. L'aggressore è poi risalito in macchina ed è fuggito, lasciando la sua vittima ferita e dolorante. Sul posto è intervenuta un'ambulanza da Merate in codice giallo: dopo le prime cure in loco il 79enne è stato accompagnato al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono gravi, ma sicuramente, data l'età e il colpo subito alla testa, sarebbe potuta finire molto male. In via Toti sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Arcore, che ora indagano sull'accaduto.