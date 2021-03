L’ultima arrampicata verso il cielo per la storica colonna del Cai

La montagna è da sempre una metafora della vita. Ci vuole fatica per conquistarla, ma una volta in vetta la vista ripaga di tutti i sacrifici.

E questo il villasantese Antonio Montani lo aveva capito e vissuto in prima persona. Già, perché dopo un’esistenza dedicata al lavoro e al suo amato “Cai” di Villasanta, l’85enne, grande amante della montagna, dopo aver combattuto con tutte le sue forze, si è dovuto arrendere al Covid-19 nei giorni scorsi.

Montani, di origini venete ma villasantese dagli anni ‘70, aveva trovato piena soddisfazione nella famiglia, accanto alla moglie Marialuisa e ai figli Grazia, Marco e Luca e nel volontariato, dedicandosi anima e corpo per il suo “Cai”, soprattutto nella biblioteca del sodalizio.

Nativo del Veneto, terra che gli ha trasmesso l’amore per le montagne, Montani si era infatti trasferito per motivi di lavoro (gran parte della sua vita l’ha trascorsa all’interno di una ditta di Cinisello Balsamo svolgendo l’incarico di perito industriale meccanico) prima a Milano e poi a Villasanta. Lo aveva fatto insieme alla donna della sua vita, la signora Marialuisa.

“Antonio era una persona squisita, con un’integrità morale che raramente ho riscontrato in altre persone nella mia vita e poi, per tanti anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Cai – il ricordo di Franco Citterio, ex storico presidente del sodalizio – Un uomo eccezionale, con un senso del dovere e di appartenenza senza eguali. Sempre disponibile verso gli amici e le altre persone, metteva passione in tutto ciò che faceva: dove c’era un bisogno o una necessità, lui era sempre in prima linea. Si era dedicato soprattutto alla riorganizzazione della nostra biblioteca del Cai”.