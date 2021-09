Lutto a Seregno per la morte della presidente del Comitato genitori

Lutto a Seregno per la morte di una mamma impegnata nel mondo della scuola. Lascia un grande vuoto e un chiaro esempio: si è spenta la presidente del Comitato genitori del Comprensivo Moro.

Lutto a Seregno per la morte della presidente

A Seregno domani, lunedì 27 settembre 2021, l'ultimo saluto a Francesca Cersosimo, presidente del Comitato genitori del Comprensivo Aldo Moro. Aveva 49 anni e si è spenta ieri, sabato, agli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza. I genitori e gli alunni della scuola Aldo Moro si stringono con affetto intorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.

Un impegno portato avanti con passione e determinazione

La gratitudine per quello che Francesca Cersosimo ha fatto è tanta: “Da anni con grande energia dedicava il proprio tempo a ideare e promuovere varie attività extrascolastiche e a risolvere le piccole e grandi criticità tipiche di una istituzione complessa come la scuola – spiega Sergio Cima a nome del Comitato genitori del Comprensivo - Animata da un grande senso di appartenenza al nostro Istituto, negli ultimi tre anni ha guidato con passione il Comitato che voleva fosse un luogo in cui genitori, insegnanti e dirigenti collaborassero insieme per migliorare la vita scolastica dei bambini e dei ragazzi".

Lascia un grande vuoto e un chiaro esempio

Chi ha avuto la fortuna di stare al suo fianco ne ha potuto apprezzare "il piglio deciso e allo stesso tempo il suo stile accogliente e inclusivo - le parole del Comitato - In tutti noi Francesca lascia adesso un grade vuoto. Lascia però anche un chiaro esempio di come, con dolcezza e intelligenza, si possa imprimere un segno profondo e duraturo nella propria comunità”.

Le esequie domani al Ceredo

Francesca Cersosimo lascia il marito, Emanuele Perusini, i tre adorati figli e i genitori. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 27 settembre 2021, alle 15, nella chiesa San Giovanni Bosco del Ceredo, il quartiere dove viveva.