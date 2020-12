Malore mentre spala la neve, muore Alpino

Un malore fatale mentre spalava la neve si è portato via un Alpino di Biassono. La tragedia si è consumata questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020.

Malore fatale mentre spala la neve

Erano circa le 9 stamane quando l’uomo, classe 1959, stava spalando la neve nel vialetto di casa, in via Locatelli a Biassono; improvvisamente si è sentito male ed è rovinato al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti a sirene spiegate. Dopo le prime cure sul posto, il 61enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dove, purtroppo, è morto. Inutili le cure, troppo grave l’arresto cardiaco che l’aveva colpito.

Membro del gruppo Alpini, lascia la moglie e tre figlie.

L’articolo completo sul numero del Giornale di Carate in uscita martedì 5 gennaio.

TORNA ALLA HOME