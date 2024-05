Maltempo: a Bernareggio cede un muro, tre famiglie evacuate; a Usmate esonda la Molgoretta

Il maltempo continua a sferzare il Vimercatese senza pietà. E i danni cominciano a farsi ingenti. A Bernareggio ci sono anche alcune famiglie evacuate per il cedimento di un muro di contenimento; a Usmate Velate la Molgoretta ha rotto gli argini.

Maltempo: a Bernareggio cede un muro, tre famiglie sfollate

Il crollo si è verificato tra via Pellico e via Maroncelli; a cedere è stato un muro di contenimento che affacciava sul cortile interno di un condominio, nel corsello dei box. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno predisposto l'evacuazione di almeno tre famiglie per questioni di sicurezza. Anche a due passi dal Municipio la strada ha subito diversi danni, con la pioggia che ha provocato l'avvallamento della strada, chiusa al transito fino a nuovo ordine.

Maltempo: a Usmate esonda la Molgoretta

Situazione complicata anche a Usmate Velate, dove la Molgoretta ha rotto gli argini in via Molgoretta. I volontari di Protezione civile stanno posizionando una barriera di legoblock sulla strada per rallentare il flusso d’esondazione del torrente. Altri punti del territorio sono in questo momento attenzionati per verificare le situazioni createsi a seguito delle intense piogge avvenute in queste ore. Molgora che sta spaventando anche a Caponago, dove le vie limitrofe sono state chiuse per questioni di sicurezza.

Maltempo: criticità anche a Carnate, chiusi parchi e Centro sportivo