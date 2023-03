Meda piange lo storico centralinista del Comune

Puntuale, metodico, rigoroso, indossava con orgoglio la sua divisa e ogni mattina, con entusiasmo, si recava in Municipio, diventato la sua seconda casa. Si è spento a 64 anni (ne avrebbe compiuti 65 il primo aprile) lo storico usciere e centralinista del Comune di Meda, Giorgio Crippa.

Addio allo storico centralinista del Comune

In pensione da sette anni, era approdato in Municipio da giovanissimo, prima all’interno degli uffici e poi all’ingresso, per dare informazioni ai cittadini che varcavano la soglia della Casa comunale o smistare le telefonate che arrivavano al centralino.

"Ha accolto per anni i medesi che si recavano in Municipio"

«Ha svolto con passione per oltre 30 anni il servizio di portineria - confermano la sorella maggiore Patrizia e il fratello minore Rolando - Accoglieva i cittadini che si recavano in Comune e li indirizzava verso i vari uffici, in base alle loro necessità. Gli piaceva rendersi utile».

I colleghi: "Era sempre in ordine, impeccabile"

«Era sempre in ordine, vestito di tutto punto, davvero impeccabile - aggiungono gli ex colleghi, accorsi numerosi in casa funeraria, in via Lombardia, per manifestare la loro vicinanza alla famiglia - Siamo rimasti tutti molto colpiti dalla sua improvvisa scomparsa, eravamo tutti affezionati a lui».

