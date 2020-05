Mercatone Uno: altri sei mesi di amministrazione straordinaria. La soddisfazione di Matteo Moretti, segretario generale della Filcams Cgil di Monza e Brianza. La dedica a chi non si arrende nel giorno del 50esimo anniversario dell’approvazione dello Stato dei lavoratori.

Mercatone Uno: altri sei mesi di amministrazione straordinaria

Nel Decreto rilancio, che ha avuto il via definitiva ieri sera con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il provvedimento che gli oltre 1.600 lavoratori e lavoratrici del Mercatone Uno dei vari punti vendita in Italia attendevano; all’articolo art.51 è infatti prevista la proroga di 6 mesi dell’amministrazione straordinaria di Mercatone Uno.

Soddisfatto il segretario generale della Filcams Cgil di Monza e della Brianza Matteo Moretti: “Le richieste delle lavoratrici sono state ascoltate e tale proroga consentirà il prolungamento corrispondente degli ammortizzatori sociali, e la possibilità di dare continuità alle operazioni di ricerca di acquirenti e di cessione dei punti vendita. Un ringraziamento alle delegate sindacali e alle lavoratrici che con tenacia hanno sempre lottato e rivendicato il loro diritto al Lavoro e la speranza di riconquistarlo. Oggi ricorrono i 50 anni dall’approvazione dello statuto dei lavoratori, sicuramente io lo dedico a loro e a tutte e tutti coloro che non si arrendono”.

In Brianza, ricordiamo, c’è un punto vendita a Cesano Maderno. La crisi arriva da lontano e ce ne siamo occupati in diverse occasioni. Qui i link per ripercorrere la vicenda.

“I consumatori beffati da Mercatone Uno non devono essere dimenticati”

I mobili già pagati da 20mila clienti non saranno mai consegnati

Mercatone Uno: le novità sul punto vendita di Cesano

Presidio dei lavoratori di Cesano

Mercatone Uno: il segretario della Cgil incontra i lavoratori

Un nuovo tavolo di crisi al Ministero

Mercatone Uno: prorogata fino a maggio la cassa

TORNA ALLA HOME PAGE