Mezzo per la raccolta rifiuti prende fuoco, le foto dell’intervento dei pompieri

Intervento dei pompieri oggi ad Arcore per un mezzo della raccolta rifiuti che ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno. Due i mezzi dei Vigili del fuoco intervenute sul posto.

Mezzo per la raccolta rifiuti prende fuoco

Mancava circa un quarto d’ora a mezzogiorno quando è arrivata la chiamata per un autocarro per la raccolta rifiuti in fiamme in viale Lombardia, nel comune di Arcore. Sul posto, dopo la richiesta di soccorso, sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Monza e di Lazzate. I pompieri in breve tempo hanno spento le fiamme del mezzo, alimentato a gasolio e metano. Fortunatamente non si registrano feriti.