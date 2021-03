Mezz’ora al giorno di ginnastica in piazza per tutti: l’iniziativa a maggio, se non saremo in zona rossa. Dove? Ad Arcore, dopo i brillanti risultati ottenuti a Lissone.

Mezz’ora al giorno di ginnastica in piazza per tutti

Maggio vedrà sbocciare una interessante novità ad Arcore. In piazza Pertini, tutti i giorni, ci sarà un appuntamento quotidiano aperto a tutti: si chiamerà “MEZZ’ORA AL GIORNO” e sarà mezz’ora dedicata alla salute e alla prevenzione attraverso lo sport.

La comunicazione arriva con largo anticipo perché proprio il 1° aprile, esattamente un mese prima, partirà la raccolta fondi per finanziare l’iniziativa.

Cosa sarà Mezz’ora al giorno?

Due associazioni sportive porteranno dal 3 maggio i loro istruttori in piazza Pertini per fare mezz’ora al giorno di ginnastica e danza per tutti, dalle 15.45 alle 16.15. Sarà un appuntamento quotidiano, sabato e domenica inclusi, con qualsiasi condizione meteo. Gli incontri saranno aperti a tutti, e saranno completamente gratuiti per i partecipanti. Presentandosi all’ora convenuta si potrà fare mezz’ora di attività motoria semplice e gradevole.

Quale è lo scopo?

“Quello di offrire un momento di attenzione alla salute delle persone. Con mezz’ora al giorno di attività motoria si fa prevenzione di moltissime malattie, soprattutto cancro, diabete e malattie cardiovascolari”. Lo afferma Filippo Mussi, citando gli studi scientifici e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Presidente di Live ASD da oltre 6 mesi ha lanciato l’iniziativa a Lissone con uno straordinario successo. “A Lissone in piazza Libertà l’iniziativa è partita nell’estate 2020 e sta portando in piazza 100 persone al giorno, che hanno ottenuto significativi benefici di salute. Adesso è venuto il momento di partire ad Arcore”.

Il patrocinio del Comune

Nicola Sullo, assessore allo sport del Comune di Arcore, ha visionato la proposta e insieme alla giunta ha ritenuto possa essere molto interessante anche per Arcore, tanto da conferirle il patrocinio. “Non si tratta solo di sport e salute”, ci dice Nicola Sullo. “In gioco c’è la rinascita della nostra città: liberamente i cittadini possono presentarsi all’orario indicato e praticare attività motoria sotto la guida del professionista. Al contempo ridiamo nuovamente vita alla piazza, tenendo le debite distanze e rispettando le norme anti-pandemia. L’attività si potrà fare sempre, escluso i giorni di zona rossa. Sarà un momento importante, per la città e per i cittadini, soprattutto per chi è più solo”.

L’attività e la raccolta fondi

L’attività prevede un programma che ciascun partecipante svolgerà con il ritmo che gli è consentito dall’età e dalle sue condizioni fisiche, in piazza ci sarà posto per tutti. Gli istruttori saranno giovani laureati in scienze motorie di Live ASD e anche istruttori di danza dell’associazione Arte e Spettacolo, che è conosciuta ad Arcore anche per la scuola di musica Susanna Cappellotto.

Dal 1 aprile parte la raccolta fondi per rendere possibile l’iniziativa. Liberamente, anche solo con 5 euro, chiunque potrà contribuire, rendendo possibile questo fantastico sogno. Basta collegarsi al sito www.ideaginger.it e cercare il progetto “Mezz’ora al giorno, muoviamoci! La Città rinasce!”.

Il contributo di tutti, anche piccolo, consentirà di attivare il progetto.