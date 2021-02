Michele Bombelli è il nuovo Direttore della Medicina Interna a Desio

Dal 16 febbraio, infatti, nell’ambito della convenzione di ASST Brianza con l’Università di Milano Bicocca. Michele Bombelli è il nuovo Direttore della Medicina Interna presso l’Ospedale di Desio.

Nuovo Direttore della Medicina Interna a Desio

Bombelli, 57 anni, è professore associato a Bicocca. Prima di giungere a Desio ha operato presso la Clinica Medica del San Gerardo di Monza, occupandosi, in modo particolare, di diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa resistente e secondaria.

Laureato in Medicina all’Università degli Studi di Milano, il neo primario di Desio è specializzato, fra l’altro, in Biochimica e Chimica Clinica e in Cardiologia. E’ stato inoltre protagonista in numerosi congressi medici e ha svolto attività didattica anche presso il Corso di laurea in Infermieristica e alla Scuola di Specialità di

Milano Bicocca in Medicina Interna. Sino ad oggi è stato correlatore e relatore di circa 40 tesi di laurea.

Autore di un centinaio di articoli pubblicati in autorevoli riviste scientifiche internazionali, Bombelli ha partecipato a numerosi studi clinici multicentrici.