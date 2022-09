Micro car si ribalta: conducente estratta dai pompieri

Le due auto procedevano a bassa velocità, ma l'impatto è stato tale che una delle due si è ribaltata: ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarre dall'abitacolo la conducente

L'auto di ribalta, arrivano i pompieri

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 lungo via Ada Negri, a Villasanta. Sulla base della ricostruzione della Polizia Locale di Villasanta, intervenuta sul posto con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, un'automobile non ha rispettato il segnale di stop, andando a colpire una micro car che procedeva verso il centro. Uno scontro non violento, ma sufficiente da far ribaltare uno dei due mezzi. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte anche un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni di salute della conducente del mezzo ribaltato, una 53enne, non sono risultate gravi (tanto che non ne è stato neppure disposto il trasferimento in ospedale), ma per liberarla dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco dal momento che non riusciva a uscire da sola