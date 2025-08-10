Mortale in Tangenziale Est, travolto un arcorese che pochi giorni prima si era reso protagonista di una rissa

Incidente mortale

La vittima è un 34enne di origini marocchine: pochi giorni fa era stato protagonista di una violenta lite in via Umberto I, ad Arcore, degenerata in rissa con cocci di bottiglia

Tragedia all'alba sulla Tangenziale Est, all'altezza di Vimercate: è morto travolto da un'automobile Y.H., un 34enne arcorese, di origini marocchine e residente in via Umberto I, ad Arcore. Una manciata di minuti prima delle 6 di stamattina, domenica 10 agosto 2025, l'uomo, che due giorni fa si era reso protagonista di una rissa in centro arcore a suon di cocci di bottiglia con un altro uomo, anch'egli straniero e residente ad Arcore, ha attraversato a piedi la Tangenziale Est all'altezza di Vimercate.

Impatto violentissimo

Purtroppo un automobilista, che procedeva in direzione Milano, non ha potuto evitarlo e l’ha investito in pieno.

Immediatamente sul posto si sono portati i soccorsi e una pattuglia della Polizia Stradale. Purtroppo per il 34enne non c'è stato niente da fare. Inutile il tentativo disperato dei soccorritori di rianimarlo e la successiva corsa all'ospedale di Vimercate. Infatti l'uomo è deceduto al suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell'impatto con l'auto.

La rissa due giorni prima

Una lite furibonda per futili motivi, iniziata a suon di cazzotti, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia: discussione finita nel sangue tra residenti di origine straniera.

Attimi di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di venerdì 8 agosto 2025, ad Arcore, nella centralissima via Umberto I. Poco prima delle 19, infatti, è avvenuto un acceso diverbio tra due stranieri, residenti proprio nella via. Uno di essi è il marocchino che è deceduto stanotte in Tangenziale. Ad accendere la miccia, dicevamo, futili motivi che però hanno portato i due a duellare, se così si può dire, con dei cocci di bottiglia rotti in mano. Una violenta lite degenerata in aggresssione che ha fatto temere il peggio.