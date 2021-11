E' deceduto il motociclista dopo l'incidente a Seregno

La disgrazia

Il 25enne è mancato nella mattinata odierna all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Non ce l'ha fatta il motociclista 25enne coinvolto nell'incidente di mercoledì pomeriggio in via Edison a Seregno. Il giovane è deceduto in mattinata all'ospedale Niguarda di Milano.

Deceduto il 25enne dopo l'incidente

E' deceduto questa mattina (venerdì 19 novembre) il motociclista 25enne coinvolto nell'incidente all'intersezione fra via Edison e via Oriani, nel quartiere Sant'Ambrogio. Lo schianto contro un autocarro, che percorreva via Edison in direzione di via Milano, mentre il ciclomotore proveniva da via Oriani e impegnava l'incrocio. Il decesso all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato per il politrauma nel reparto di Rianimazione. Era stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di stabilizzare le gravissime condizioni. Il giovane viveva a Seveso, lascia la compagna e un bimbo di due mesi.

Le indagini della Polizia Locale

Le indagini sono state eseguite dalla Polizia Locale. Non essendo state accertate responsabilità in capo al conducente dell'autocarro, la salma è stata messa a disposizione dei famigliari. Le prime indagini espletate dagli agenti hanno concluso che il conducente del ciclomotore non risulta essersi fermato allo stop ed è proseguito dritto, nonostante l'obbligo di svolta a destra imposto dalla segnaletica stradale. Il conducente del camion, seppure circolante a una velocità conforme ai limiti, non ha avuto modo di evitare l'impatto.

Il secondo incidente mortale in pochi giorni

Strade di sangue a Seregno. Lo schianto in via Edison è il secondo incidente mortale nelle ultime due settimane: il precedente in via Rossini, nella mattinata di lunedì 8 novembre, nel quale ha perso la vita un altro centauro dopo l'impatto contro una monovolume, in fase di svolta. La vittima di 54 anni viveva con la moglie e la figlia a Santa Valeria. Mercoledì pomeriggio le partecipate esequie.