Mostra due patenti false, denunciato dalla Polizia Locale

Nei guai un automobilista nigeriano fermato dagli agenti sulla Saronno-Monza

Ha mostrato non una ma ben due patenti false, è stato denunciato. Nei guai un automobilista nigeriano residente a Monza che è stato fermato venerdì dalla Polizia Locale di Bovisio Masciago ad un posto di controllo sulla Saronno-Monza.

Gli accertamenti degli agenti

L’uomo inizialmente ha esibito una patente che ha subito insospettito gli agenti perché già a occhio nudo sembrava contraffatta, infatti non riproduceva un modello non realmente esistente di patente internazionale. Poi il conducente ne ha mostrata un’altra, apparentemente originale nigeriana, ma in seguito ad approfondito controllo effettuato in comando anche grazie ad una lampada con raggi uv, è risultata anch'essa contraffatta.

La doppia denuncia

L’automobilista è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato in quanto straniero privo di documenti e per uso di atti falsi. Le due patenti sono state sequestrate e inviate all'Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano. Lo straniero è stato anche sanzionato per guida senza patente e la sua auto sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.