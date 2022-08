Non ce l'ha fatta il giovane soccorso ieri nell'Adda

Non ce l'ha fatta il giovane soccorso ieri, martedì 23 agosto 2022, nell'Adda. Il 22enne, peruviano residente a Bergamo, si è spento oggi all'ospedale Papa Giovanni.

Il decesso

Il decesso è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 24 agosto 2022. Il giovane, 22 anni, era stato soccorso ieri nell'Adda, all'altezza di Cornate. Da una prima ricostruzione il ragazzo aveva accusato un malore mentre si trovava in acqua e non era più riemerso (prima di essere soccorso). Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi minuti: il 22enne, peruviano residente a Bergamo, era infatti stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Ennesima vittima dell'Adda

Quella di oggi è l'ennesima vittima dell'Adda. Nonostante il divieto di balneazione, sono purtroppo tante le persone che negli anni hanno perso la vita nel grande fiume. Poco più di un mese fa un pescatore di 60 anni ha perso la vita sempre nella zona di Cornate, mentre a inizio luglio era stato un senegalese di 36 anni a immergersi senza più tornare a galla.