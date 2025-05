Non lo vedevano da giorni, 64enne trovato morto in casa

Tragedia a Meda ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, intorno alle 19: un 64enne è stato trovato morto in casa.

Non si vedeva da giorni

E' successo al quartiere Polo, in via Tre Venezie, dove l'uomo, classe 1961, viveva da solo in un appartamento. In base a quanto ricostruito, era da alcuni giorni che il 64enne non si vedeva e non dava notizie di sé. Da qui l'allarme fatto scattare da alcuni residenti nel quartiere.

Trovato morto in casa

Subito in via Tre Venezie, nei pressi della posta e della pizzeria, si sono portati gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Purtroppo, una volta entrati nell'appartamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, per cause naturali.