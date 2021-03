Novità in vista per la “Bananina” di Usmate: la Provincia batte un colpo e presenta una proposta 

Novità in vista per la “Bananina” di Usmate: dopo anni si segnalazioni e richieste di intervento la Provincia di Monza e Brianza finalmente batte un colpo e presenta una proposta per mettere in sicurezza l’incrocio maledetto.

Solo nell’ultimo fine settimana l’incrocio della “Bananina” ha fatto da scenario a due incidenti. Gli ultimi di una lunga serie che negli ha funestato la Strada Provinciale 177, ovvero la bretella che collega la Tangenziale Est con Usmate Velate e Arcore. Gli automobilisti e le istituzioni locali da tempo invocano a gran voce una rotonda per risolvere il problema della sicurezza, eppure la Provincia (ente che detiene la gestione della strada) non è mai intervenuta. Fino a oggi, perché proprio nei giorni scorsi l’ente ha finalmente aperto un tavolo di lavoro, avanzando una proposta alle Amministrazioni comunali del territorio per giungere a un obiettivo concreto.

Si apre il dialogo tra Provincia e Comuni

La soluzione prospettata dalla Provincia, per il momento, non prevede la realizzazione di una rotonda, ma semplicemente il divieto di svolta verso la Tangenziale per i veicoli che provengono dal centro di Usmate. Un’idea che però non convince appieno le Giunte del territorio, pronte a presentare nuove deduzioni e suggerimenti al fine di arrivare a una soluzione definitiva in grado di risolvere veramente il problema. La proposta preliminare sembra dunque destinata a cadere nel vuoto, ma non tutto è da buttare: l’idea lanciata dalla Provincia è infatti il primo vero tentativo di aprire un dialogo e un progetto concreto su un tema che sta veramente a cuore agli usmatesi e non solo.