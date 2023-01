Omicidio confessato sulla scheda elettorale, la Polizia: "Chi può aiutarci si faccia avanti"

Chi è al corrente di qualche elemento utile alla risoluzione del caso si faccia avanti. E' questo, in sostanza, l'appello lanciato mercoledì sera scorso, 25 gennaio 2023, durante la puntata "Chi l'ha visto?" in onda su Rai 3 da parte della Polizia di Monza.

Stiamo parlando del presunto omicidio confessato su una scheda elettoralale a Villasanta. Durante la puntata, dicevamo, il capo della Squadra Mobile di Monza Francesco Garcea, che ricopre anche il ruolo di vice questore, ha raccontato tutte le indagini svolte fino ad ora, puntando l'attenzione soprattutto sul ritrovamento di un secondo biglietto in cui una seconda persona rivelava di essere a conoscenza dell’evento.

"Chi possa avere dettagli si faccia avanti"

"Auspichiamo che chi possa avere dei dettagli ulteriori si faccia avanti e ci contatti in modo da arrivare in una direzione o nell’altra: ritrovare qualcuno scomparso o dare la parola fine a una vicenda particolare - ha sottolineago Garcea - Sia chi ha notizie di eventuali scomparsi, chi sappia di un evento delittuoso si faccia avanti"

"So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno"

Durante lo spoglio elettorale delle scorse elezioni politiche, ricordiamo, viene trovata una scheda con una scritta in stampatello, consegnata alla polizia: "Per le forze dell’ordine. Ho ammazzato un uomo. E’ sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego". Viene aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.

Ma a disposizione degli inquirenti ora c’è un altro biglietto, scritto da mano diversa: “So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno”. Non si conosce il modo in cui i detective ne sono venuti in possesso. Si sa, però, che anche questo secondo messaggio proviene da autore sconosciuto, e che è stato trovato tra i garage sotterranei di un condominio nei pressi dell’ecomostro. E che, infine, risale alla fine del mese agosto scorso, prima delle elezioni.

Si scava all'Ecomostro

Giovedì scorso 19 gennaio, ricordiamo, gli agenti della Squadra Mobile di Monza assieme all’archeologo forense hanno effettuato un sopralluogo di ricognizione dei luoghi finalizzata ad individuare le metodologie necessarie al fine di monitorare ed investigare l’area di interesse.

Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere

Gli agenti della Squadra Mobile sono partiti da un’impronta digitale, trovata sul foglio, e ovviamente dall’elenco di nomi contenuti nella lista elettorale. L’autore si nasconde, infatti, tra le centinaia di persone che si presentarono a votare quella domenica. Un giallo a cui gli investigatori, secondo quanto emerso, starebbero per dare una soluzione.

Subito dopo lo spoglio la scheda contenente lo sconvolgente messaggio, estratta dall'urna dagli scrutarori, è stata consegnata nelle mani della Polizia di Stato e successivamente degli agenti della Squadra Mobile. Quella sera arrivò anche la Digos e il seggio venne chiuso per oltre trenta minuti per permettere alle forze dell'ordine di iniziare le indagini.